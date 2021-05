Ligue 1 (24e journée) : Le derby tunisois se solde sur un nul

Le Club africain a été tenu en échec par l’Espérance sportive de Tunis (1-1) dans le derby de la 24e journée de la Ligue 1 du football professionnel disputé mercredi, au stade de Radès.

Ce derby qui a démarré avec une demi-heure de retard pour des raisons d’organisation, aura été fidèle à la réputation des deux formations tunisoises avec tous les ingrédients d’un derby classique, marqué par de l’engagement physique et des buts.

Yassine Chamakhi a ouvert la marque à la 83e pour les clubistes avant que Mohamed Ali Ben Romdhane ne transforme un penalty accordé par l’arbitre Heythem Kossai aux sang et or à la 89e après une faute de main de Bilel Aifa dans la surface de réparation.

A l’issue de ce match nul, l’Espérance de Tunis déjà sacrée, engrange un point supplémentaire pour totaliser 60 points à deux journées de la fin du championnat, tandis que le Club de Bab Jrdid ewt toujours 8e avec 29 points. Un rang qu’il partage désormais avec l’Olympique de Béja, qui a concédé le nul (1-1) avec l’US Ben Guerdane (3e, 38 points), et le Stade tunisien, vainqueur de l’ES Sahel (1-0).

Justement, les stadistes qui, depuis quelques journées, effleuraient de près la zone de relégation, semblent désormais en mesure de prendre une bonne bouffée d’air à la faveur du succès acquis cet après-midi, au bardo, devant le dauphin étoiliste.

Haythem Laayouni a offert la victoire à ses coéquipiers dès la 8e, permettant, par la même, à son club de se hisser au 8e rang (29 points), tandis que l’Etoile du Sale cale, mais parvient à conserver sa 2e place grâce à son avance de 11 points (49) sur son poursuivant direct l’US Ben Guerdane (38).

Dans la lutte pour la 3e place, le CS Sfaxien est tombé à domicile face à l’AS Soliman (0-1).

Cette défaite, la sixième de la saison; le contraint à demeurer à deux longueurs de l’US Ben Guerdane (38), soit 4e avec 36 points, ex aequo avec son adversaire du jour, auteur d’une saison relativement réussie.

S’agissant de la course pour le maintien, on retiendra particuièrement la bonne opération réalisée à Tatouine par l’Union sportive de place qui a largement dominé le 7e, l’Union sportive monastirienne (3-1).

Grâce au but de Thameur Salhi à la 24e et au doublé d’Alia Sylla à la 52e et 74e, l’US Tataouine se maintient temporairement à flot au 11e rang avec 27 points à deux longueurs du CA Bizertin tombeur cette semaine de la lanterne rouge.

En effet, la formation nordiste qui a étrillé la JS Kairouan, déjà reléguée (4-0) peine encore malgré sa large victoire à quitter l’avant-dernière place du classement et ne dispose plus que de deux journées pour espérer éviter la relégation dans une course pour le maintien qui l’oppose directement à l’ES Métlaoui (12e) battue par l’AS Réjiche (0-1) et l’US Tataouine.