JO-2020 : Neuf gouverneurs opposés à la tenue des Jeux

Neuf des 47 gouverneurs de préfecture au Japon ont estimé que les Jeux olympiques (23 juillet-8 août 2021) et Paralympiques (24 août-5 septembre 2021), devraient être annulés ou reportés, a révélé, mercredi le résultat d’un sondage réalisé par le quotidien Mainichi Shimbun.

Les provinces de Shizuoka, Yamanashi et Saitama n’ont pas caché leur scepticisme quant à la tenue des joutes nippones.

“Nous fournissons le plus grand nombre de sites après Tokyo. Tout en faisant de notre mieux pour préparer des événements sûrs et sécurisés, nous devons garder un oeil sur la situation et prendre une décision calmement”, a indiqué Motohiro Ono, gouverneur de Saitama qui doit recevoir les épreuves de golf, basket-ball, tir et football aux JO.

Même réserve formulée par Heita Kawakatsu, gouverneur de Shizuoka, où doivent se tenir certaines épreuves de cyclisme. ” Si les infections continuent de se propager et qu’il devient évident pour tous que la tenue des Jeux est impossible, nous n’aurons pas d’autre choix que d’annuler ou de reporter”.

De son côté, Shinji Hiraile, gouverneur de la préfecture de Tottori où le taux d’infection au Covid-19 est le deuxième plus bas du Japon, a estimé que “promouvoir la paix mondiale par le sport est important, mais la priorité est que toutes les nations coopèrent et maîtrisent cette pandémie”.

Les Olympiades seront accueillies dans la baie de Tokyo et ses environs. Un total de 33 sports olympiques et 22 sports paralympiques seront disputés par près de 11 000 athlètes pour les deux événements.