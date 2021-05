Iyadh Labbene et Dorsaf Hamdani associés au dernier album “Back in Tunisia ” du Français Jean-Christophe Cholet

Les artistes tunisiens Iyadh Labbene, au violon, et Dorsaf Hamdani, au chant, sont associés à l’album “Back in Tunisia” de l’ensemble ” Diagonal ” porté par le pianiste, compositeur et chef d’orchestre français Jean-Christophe Cholet.

Sorti fin avril dernier, ” Back in Tunisia ” est la suite de ” Nights in Tunisia ” qui est un répertoire de sextet de jazz et musique traditionnelle arabe créé en 2011. Il est réalisé à partir de compositions de Jean-Christophe Cholet et le tromboniste Geoffroy De Masure.

Le duo tunisien, Iyadh Labbene et Dorsaf Hamdani, fait partie d’un casting international d’artistes de renommée, à savoir l’Algérien Karim Ziad (batterie), le Mauricien Linley Marthe (basse) et les Français Vincent Mascart (saxophones) et Geoffroy Tamisier (trompette et bugle).

Après une première collaboration, en 2011, avec le célèbre violoniste et compositeur tunisien Jasser Haj Youssef, Jean-Christophe Cholet associe ces deux artistes tunisiens à son nouvel album.

Iyadh Labbene est un violoniste et compositeur qui s’est fait connaître grâce à ses participations dans des spectacles en Tunisie et en Europe, notamment en France et en suisse. Il est l’auteur de la version arrangée de l’hymne national tunisien présentée au spectacle inaugural de la Cité de la Culture.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Iyadh Labbene a exprimé sa fierté d’entamer cette nouvelle expérience aux côtés de musiciens de renommée. Pour ce spécialiste diplômé de l’Institut national de Musique de Tunis (ISMT) et autres institutions musicales en France dont l’université Paris-Sorbonne, “les divers genres musicaux constituent un chemin sûr comme étant un vecteur de paix et d’amour “.

La musique est aussi ” un pont de communication entre les peuples et les différents modes de pensée qui converge dans les principes universels”. A son avis, ce projet est porteur d’ “un véritable message de communion entre les musiciens” de Diagonal et jette les bases d’une œuvre musicale où se dessinent les contours des sonorités à influences multiples. Il évoque des fusions entre “Orient et Occident qui traduisent la créativité de chacun des artistes qui ont eu la chance de se produire sous la conduite du compositeur et pianiste Jean-Christophe Cholet”.

” Back In Tunisia constitue l’essence-même d’une pensée révolutionnaire du véritable message de l’art “, ajoute-t-il. Une pensée qui ” transcende toutes les frontières et les religions et valorise la capacité de l’homme à établir un monde meilleur où cohabitent paisiblement tous les peuples en parfaite harmonie “.

Selon le site de Jean-Christophe Cholet, ” Back in Tunisia ” est le fruit d’un travail de recherche de plus de 15 ans. Le premier volet de ” Nights in Tunisia ” a été créé en mai 2011.

Le travail de composition a été partagé avec le tromboniste Geoffroy de Masure et le violoniste tunisien Jasser Haj Youssef. Ce dernier est un violoniste, compositeur, musicologue et pédagogue qui s’est produit dans les orchestres de musique arabe les plus prestigieux et musicologue spécialisé dans la recherche sur les similitudes entre l’improvisation dans le jazz et les musiques traditionnelles arabes.

” Huit ans plus tard, l’ensemble Diagonal propose un ” volume 2 “, Back in Tunisia, qui est, tout comme le premier, un programme festif, extrêmement coloré, exigeant, plein d’énergie, d’émotions et de partage “.

L’ensemble Diagonal explore depuis plus de quinze ans le patrimoine des musiques populaires d’ici et d’ailleurs, lit-on encore. Cette formation musicale puise son inspiration dans ” les folklores des Alpes (Suite Alpestre), la musique anglo-saxonne (English Sounds), la musique d’Europe de l’Est (Slavonic Tone), jusqu’aux répertoires consacrés à la musique française du début du 20e siècle (French Touch, 2007 et Le Tombeau de Poulenc, 2015) “.