Tunisie : L’ARP se dote d’un Centre de formation en Audiovisuel

L’Assemblée des représentants du peuple s’est dotée d’un Centre de formation en audiovisuel.

Installé dans les locaux de l’Académie parlementaire, ce centre a été inauguré ce lundi par le président du Parlement Rached Ghannouchi. Son inauguration coïncide avec la célébration lundi 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Ce centre, composé d’un studio, d’une salle technique et d’une salle de formation, contribuera à la formation des députés et des cadres parlementaires en matière de technologie de l’information et de la communication.

Les sessions de formation du centre seront dispensées dans le cadre du programme annuel de formation de l’Académie parlementaire.

L’Académie parlementaire a ouvert ses portes en 2017. Ses cycles de formation s’étendent d’octobre à juin de chaque année. Le projet de l’Académie est appuyé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Fondation Hanns Seidel.

Le Centre de formation en audiovisuel pourrait, dans une seconde phase, accueillir les journalistes parlementaires dans le cadre de sessions de formation, selon un exposé sur les objectifs et les programmes de ce centre présenté à cette occasion.

Le président du parlement a souligné l’importance de l’information et de la communication dans le travail parlementaire et mis en exergue le rôle du centre dans le développement des compétences des parlementaires et leur formation en la matière.

Il a, dans ce sens, souligné la possibilité de lancer une chaîne TV parlementaire et une radio parlementaire.