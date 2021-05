Ligue 1 (24e journée) : désignation des arbitres

L’arbitre Heythem Kossai a été désigné pour diriger le derby de la capitale entre le Club Africain et l’Espérance Sportive de Tunis, prévu ce mercredi au stade de Radès à partir de 13h30.

Voici la désignation des arbitres des matches de la 24e journée:

A Radès:

Club Africain – Espérance ST Arb: Heythem Kossai

Au Bardo:

Stade Tunisien – ES Sahel Arb: Nidhal Letaief

A Béja:

Olympique de Béja – USB Guerdane Arb: Aymen Nasri

A Mahdia.

AS Rejiche – ES Metlaoui Arb: Nasrallah Jaouadi

A Kiarouan

JS Kairouan – CA Bizertin Arb: Amir Loucif

A SFax:

CS Sfaxien – AS Soliman Arb: Fraj Abdellaoui

A Tataouine

US Tataouine – US Monastir Arb: Sadok Selmi