Kasserine-Ramadan : 317infractions économiques relevées

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Kasserine ont relevé depuis le début de Ramadan 317 infractions à l’issue de 2150 visites effectuées dans les différentes délégations du gouvernorat.

Ces infractions sont liées notamment à l’augmentation des prix (167 infractions), l’absence de factures (23), et l’ utilisation d’instruments de pesage non conforme (11), a fait savoir à l’agence TAP, la directrice régionale du commerce à Kasserine, Samia Briki.

Elles ont été enregistrées principalement dans le secteur des fruits et légumes (140 infractions), le secteur des viandes rouges volailles et poissons (40), et le secteur des pâtisseries et boulangeries (85), d’après la même source.