Bizerte : Deux personnes arrêtées pour suspicion d’appartenance à des organisations terroristes

Les services de police relevant de la Garde nationale de Bizerte ont arrêté, en fin de semaine, deux personnes impliquées dans deux affaires séparées pour suspicion d’appartenance à des organisations terroristes, indique une source sécuritaire dans la région.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la même source précise que le service de la prévention du terrorisme du district de la Garde nationale de Bizerte a procédé à l’arrestation d’un élément extrémiste né en 1994 et classé “dangereux”. Ce dernier fait l’objet d’un avis de recherche lancé par le tribunal de première instance de Tunis pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste et est condamné à un an de prison.

Le deuxième suspect qui n’était pas connu par les services de police a été également interpellé après l’examen par la brigade de cherche et d’investigation de la Garde nationale de Bizerte, du contenu de son portable et de ses posts publiés sur les réseaux sociaux, qui selon la même source, font l’apologie du terrorisme et ne reconnaissent pas le caractère civil de l’Etat.

Une enquête a été ouverte contre la personne interpellée après consultation du parquet pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste et apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux en attendant d’être traduit devant la justice.