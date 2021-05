Ligue 1 : L’Espérance de Tunis, championne pour la 31e fois de son histoire, la 5e d’affilée

L’Espérance sportive de Tunis a remporté ce samedi le 31e sacre de champion de Tunisie de son histoire, le 5e d’affilée à la faveur de sa victoire 1-0 devant le stade Tunisie dans le derby en retarde de la 22e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

La saison 2020-2021 aura ainsi vu la formation sang et or imposer sa domination sur l’ensemble du parcours. Et en dépit du rythme effréné et du marathon enduré par le club qui est engagé sur différents fronts, le staff technique conduit par Mouine Chaabani a su bien gérer l’effectif dont il disposait, parvenant à gérer un groupe compétitif malgré les remaniements divers opérés au niveau de la formation rentrante et les blessures.

L’Espérance de Tunis a totalisé 19 victoires jusqu’à ce stade de la course, pour deux nuls et autant de défaites, inscrivant 35 buts et n’encaissant que 11.

Taha Yassine Khénissi est le joueur qui aura le plus marqué de but avec 7 réalisations jusqu’à ce match de samedi, suivi d’Anice Badri avec 6 buts.

La formation sang et or est la seule formation de la Ligue 1 a avoir conservé un même staff technique pendant trois saisons et ce, depuis octobre 2018.

En effet, le coach Chaabani dont c’est le 3e sacre de champion de Tunisie en tant que premier entraîneur a réussi le challenge de bien exploiter l’effectif qui était à sa disposition malgré une circonstance épidémiologique particulière et un marathon de matchs toutes compétitions confondues.

Le groupe sang et or aura, notamment, compté sur l’expérience de ces deux gardiens internationaux; à savoir Moez Ben Cherifia et Farouk Ben Mustapha et une défense solide assurée par l’algérien Abdelkader Badrane, buteur ce samedi, Hamdi Naguez, Ilyes Chetti, Mohamed Ali Yaakoubi et l’expérimenté Khalil Chammam.

L’attaque espérantiste à cette année été particulièrement marquée par une forte compétition au niveau des places entre Taha Yassine Khénissi, Anice Badri, Khalid Abdelbassit, Hamdou El Houni, William Togui, Abderrahmane Meziane, Nassim Ben Khélifa et Farouk Mimouni.

En milieu de terrain, les noms qui auront le plus brillé sont l’algérien Abderraouf Benguit, Foussiney Coulibaly, Ghaylene Chaalali, Fedi Ben Choug et l’international Moghamed Ali Ben Romdhane, revenu plus en forme que l’année passée.

Par ailleurs, il est à noter que le capitaine Khalil Chammam a inscrit son nom dans l’histoire de la Ligue 1 tunisienne en étant le joueur le plus titré en championnat avec 11 sacres.

En championnat, le palmarès de Chammam est le suivant: 2006-2009-2010-2011-2012-2014-2017-2018-2019-2020 -2021.

A près ce sacre, le club de Bab Souika se tournera vers la plus prestigieuse des compétitions africaines de football et un nouveau titre qu’il s’était tracé comme l’un de ses principaux objectifs de la saison, avec un quart de finale aller en vue contre les algériens du CR Belouizdad en Algérie, prévue le 14 ou le 15 mai en cours, outre la coupe de Tunisie.