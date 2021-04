Ligue 1 : la 16e et dernière journée, le 12 mai

Le championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, s’achèvera le mercredi 12 mai prochain: avec les matches de la 16e journée, selon le programme suivant:

Mercredi 12 mai (tous les matches à 13h30)

A Mahdia:

AS Rejiche – CS Sfaxien

A Kairouan:

JS Kairouran – US Tataouine

A Monastir:

US Monastir – AS Soliman

A Hammam-Sousse:

ES Sahel – Olympique de Béja

A Bizerte:

US Ben Guerdane – CA Bizertin

Au Bardo:

Stade Tunisien – Club Africain

A Radès:

Espérance Sportive de Tunis – ES Metlaoui.