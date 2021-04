Tunisie : Shems FM lève son sit-in suite à un accord entre le syndicat et le gouvernement

Les parties syndicales ont décidé de lever le sit-in observé par le personnel de Radio Shems Fm depuis 38 jours suite à un accord parvenu à l’issue d’une séance de travail mercredi à la Kasbah.

Il a été convenu, selon une déclaration conjointe entre le Syndicat National des Journalistes Tunisiens et l’Union Générale Tunisienne du Travail publiée à l’issue de la réunion, de nommer un délégué à la gestion courante de la radio et de s’engager à verser les indemnités des employés, en attendant sa cession.

Les procédures de cession doivent être finalisées dans un délai d’un mois, parallèlement à la résolution des difficultés techniques de la radio.

ont pris part à la séance de travail, une délégation de l’UGTT conduite par le secrétaire général adjoint de l’organisation ouvrière Sami Tahri et une délégation du SNJT présidée par la vice-présidente du syndicat Amira Mohamed. La partie gouvernementale a été représentée par le conseiller chargé de l’information et de la communication Mofdi Mseddi et Mohamed Wahada, du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement.

Un rassemblement de protestation a eu lieu, jeudi 15 avril , devant le siège de l’agence Tunis Afrique-Presse (TAP), pour dénoncer des nominations “parachutées” à la tête de l’agence et de la radio “Shems FM”.

Ont pris part à cette action des représentants d’organisations nationales dont notamment de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) se sont joints à ce mouvement.

Des personnalités nationales, des politiques et des enseignants universitaires. Les manifestants ont brandi des slogans dénonçant l’incursion policière dans les locaux de la TAP, l’agression de son personnel et les nominations imposées à la tête des médias publics.

Ils ont également condamné l’ingérence de certains partis politiques dans ces nominations, appelant à tenir les médias publics à l’écart des tiraillements politiques et partisans.