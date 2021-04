Tunisie – Météo : Brouillard local le matin et hausse des températures

Cette journée se caractérise par l’apparition d’un brouillard local le matin dans les zones basses et adjacentes aux barrages, aux forêts et aux oueds.

Une fois dissipé, les températures poursuivront leur tendance ascendante, les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés dans le Nord et les hauteurs et entre 28 et 34 dans le reste du pays.

Des vents forts nécessitent de la vigilance près des côtes dans l’après-midi. Leur vitesse atteindra 60 km / h. La mer sera agitée à très agitée.

Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions avec des nuages denses sur le Nord-ouest, et possibilité de pluies faibles et locales.