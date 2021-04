Tunisie – Covid-19 : évolution de la situation épidémiologique dans les régions

De nouveaux cas de contamination par le coronavirus et de nouveaux décès ont été enregistrés dans différentes régions du pays. Voici le point de situation dans quelques gouvernorats :

Gouvernorat de Ben Arous :

La commission régionale de suivi de la situation épidémiologique a fait état, samedi, de 78 nouvelles contaminations, portant le bilan à 11090 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Trois nouveaux cas de décès ont été par ailleurs enregistrés, portant le nombre total de victimes à 414 depuis l’apparition de la pandémie.

Pour ce qui est des personnes vaccinées, leur nombre a atteint 926 dans la région.

Gouvernorat de Gafsa :

La direction régionale de la santé a annoncé que la région a enregistré, durant les 24h dernières années, 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 67 tests effectués, portant ainsi le bilan à 309 contaminations.

Dans une déclaration accordée à la TAP, Salem Naceuri a indiqué que des cas de variant britannique ont été recensés dans les délégations de Gafsa sud, Redeyef et Belkhir, soulignant à cet égard que les campagnes de dépistage ont été intensifiées.

Le nombre de personnes vaccinées a, par ailleurs, atteint 6226 personnes parmi des professionnels de santé et des personnes âgées.

A ce jour et depuis l’apparition de la pandémie, 5305 cas ont été enregistrés dans la région dont 314 décès et 4720 guérisons.

Gouvernorat de Tozeur :

La région a enregistré, durant les 24 dernières heures, 77 nouvelles contaminations liées au Covid-19 sur 160 tests effectués, portant le bilan à 7820 contaminations depuis l’apparition de la pandémie, selon le directeur de l’information et des programmes à la direction régionale de la santé, Foued Brani.

D’après lui, le nombre de personnes ayant reçu une vaccination s’élève à 1799 personnes.

Gouvernorat de Monastir :

Quatre nouveaux cas de décès ont été enregistrés dans le gouvernorat de Monastir, durant les 24 dernières heures, portant le bilan des victimes à 444 depuis l’apparition de la pandémie, selon la direction régionale de la santé.

D’après la même source, 92 nouvelles contaminations ont été recensées, portant le bilan à 16938 cas depuis le début de cette crise sanitaire.

Trois délégations ont été classées des zones à risque de contamination élevé. Il s’agit de Zmordine (86 cas pour 100 habitants), de Teboulba ( 73 cas pour 100 habitants) et de Jammel (54 cas pour 100 habitants).

Gouvernorat de Béja :

Trois nouveaux cas de décès ont été enregistrés à Béja, durant la période allant du 14 au 16 avril courant, portant le bilan des victimes à 172 dans la région, depuis l’apparition de la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a, quant à lui, atteint 27 cas, portant le bilan à 5568 contaminations depuis le début de la pandémie.

Gouvernorat de Mahdia:

Quatre nouveaux cas de décès et 27 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans la région de Mahdia, portant ainsi le bilan à 8722 contaminations depuis l’apparition de la pandémie.

Dans une déclaration à la TAP, Samir Lahouel , directeur de la santé prévention a indiqué que seule la vaccination peut réduire la propagation du virus, soulignant que le taux d’inscription à la plateforme Evax.tn n’a pas dépassé les 10% pour la région de Mahdia.