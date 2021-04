Kasserine – Covid-19 : Nouvelles mesures pour briser les chaînes de contamination

Le comité régional de lutte contre le coronavirus dans le gouvernorat de Kasserine a annoncé, jeudi 15 avril 2021, une nouvelle série de mesures préventives exceptionnelles visant à briser les chaines de contamination et freiner la propagation de l’épidémie, et ce compte tenu de la recrudescence des cas d’infection dans la région durant les deux dernières semaines.

Ces mesures consistent notamment en l’instauration sur l’ensemble du gouvernorat d’un couvre-feu, de 19h00 à 05h00, pour tous types de motos et véhicules particuliers, et de 22h00 à 05h00 pour les personnes physiques.

Il a été également décidé d’interdire la tenue des marchés hebdomadaires, l’usage des chaises et tables dans les cafés et restaurants et de fermer les hammams, salles de sport et jardins d’enfants.

Les nouvelles mesures seront appliquées pendant une période de dix jours à partir du vendredi 16 avril jusqu’à dimanche 25 avril 2021.

Selon le gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk, un centre de vaccination contre la Covid-19 ouvrira ses portes prochainement à Sbeitla pour accueillir les habitants des délégations de Sbeitla, Laâyoune et Jedelienne qui étaient contraints de se déplacer à la ville de Kasserine pour se faire vacciner.