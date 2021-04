LCA (6e journée/Phase de poules/Gr D) : L’Espérance, qualifiée, tenue en échec par le MC Alger (1-1) qui arrache son billet pour les quarts

L’Espérance sportive de Tunis a été tenue en échec par la formation algérienne du Mouloudia Club d’Alger (1-1), en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé samedi au stade de Radès.

A l’issue de ce nul, le MC Alger rejoint l’Espérance de Tunis déjà qualifiée en quarts de finale de la compétition dans le Groupe D.

Les sang et or avaient ouvert le score à la 31e par l’intermédiaire de Nassim Ben Khelifa avant qu’Abdennour Belkhir n’égalise et n’offre la qualification pour les vert et rouge à la 68e.

Dans l’autre match du groupe, le Zamalek d’Egypte a étrillé les Sénégalais du Teunghuet FC (4-1), mais ne parvient pas à se qualifier pour les quarts de finale.

Les buts du Zamalek ont été inscrits par Mahmoud Hamdi (16, 41) et Marwan Hamdi (25, 38). Les Sénégalais ont réduit la marque par Papa Ousmane Sakho (48).

L’Espérance termine ainsi leader du groupe avec 11 points, devançant de deux points son adversaire du jour, le MC Alger (2e avec 9 points).

Le Zamalek termine 3e avec 8 points, tandis que le Teunghuet FC ferme la marche avec seulement 4 points.