Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 09 avril 2021

Les températures sont en légère hausse, aujourd’hui, vendredi, 9 avril 2021 avec des maximales variant entre 17 et 22 degrés sur le nord et les hauteurs, et entre 22 et 27 degrés sur le reste des régions du pays. Au Sud, les températures pourraient atteindre 29 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Ciel peu nuageux sur la plupart des régions et localement nuageux sur des zones côtières. Un vent fort soufflera, d’une vitesse qui pourrait atteindre 60 km/h. Des vents de sable sont prévus près des côtes et au sud du pays. La mer sera agitée à très agitée.