Kaïs Saïed est au Caire pour une visite officielle de trois jours

Le président de la République, Kaïs Saïed, est arrivé vendredi après-midi (9 avril 2021) au Caire pour une visite officielle de trois jours, à l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi qui l’a du reste accueilli à la descente de avion.

Le porte-parole de la présidence de la République égyptienne, Bassam Radi, a indiqué qu’une réunion au sommet tuniso-égyptienne est prévue samedi et sera consacrée à l’examen de plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elle portera, également, sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines, en particulier économique et sécuritaire, a-t-il ajouté.

Jeudi, la présidence de la République tunisienne a souligné, dans un communiqué, que cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer les relations établies entre la Tunisie et l’Egypte et d’ancrer la tradition de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays.

Elle a pour objectif, aussi, de mettre en oeuvre de nouvelles visions à même de booster les échanges et de consolider la coopération privilégiée établie entre la Tunisie et l’Egypte, de manière à répondre aux aspirations légitimes des deux peuples frères au progrès et à la prospérité.