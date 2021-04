Tunisie : Entretien téléphonique entre le président de la République et le roi de Jordanie

Le président de la République Kaïs Saïed a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie, où cours duquel il lui a exprimé ses sincères vœux de stabilité et de sécurité ainsi qu’au peuple jordanien frère, suite aux derniers événements survenus dans le royaume.

Le Chef de l’Etat a, en outre, réitéré sa volonté de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération privilégiés qui existent entre les deux pays, au service des intérêts des deux peuples frères, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le roi Abdallah II s’est dit reconnaissant pour cet appel, et affirmé son souci de développer davantage les relations unissant les deux pays.

Il a également accepté l’invitation du président Saïed à visiter la Tunisie dès que la situation pandémique mondiale causée par le coronavirus s’améliore.

La Tunisie avait exprimé dimanche sa ” solidarité totale ” avec le royaume hachémite de Jordanie et réaffirmé son ” soutien absolu ” aux décisions et mesures prises par les dirigeants du royaume pour ” préserver la paix dans le pays et garantir la stabilité et la prospérité du peuple jordanien frère “, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

L’agence de presse officielle jordanienne Petra a annoncé, samedi, que les autorités ont procédé à une opération d’envergure permettant l’arrestation d’un ancien conseiller du roi Abdallah II et d’autres personnalités pour des ” raisons de sécurité “.

Le demi-frère du roi et ancien prince héritier, Hamza Ben Hussein, a également été ” appelé à arrêter toute activité qui puisse nuire à la sécurité du royaume “, a déclaré l’armée dans un communiqué.