Ligue 1 (23e journée) : Le C.Africain se propulse à la 7e place

Le Club Africain a décroché une précieuse victoire face à l’US Monastir (1-0), qui l’a propulsé à la 7e place du tableau, mercredi, dans le cadre de la 23e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

La formation clubiste, invincible depuis la 13e journée, a en effet réalisé la meilleure performance de la journée en passant de la 11e à la 7e place (28 points) ravie à son adversaire du jour après l’avoir battu grâce à un but de Hamza Agrebi (80).

Quant à l’US Monastir qui concède sa troisième défaite de suite et la première sous la houlette de Afouène Agrebi qui vient de remplacer Lassad Jarda, démissionnaire, se retrouve 8e avec 27 points.

Parmi les autres changements du tableau, le CS Sfaxien s’est rapproché davantage du podium (4e, avec 33 points) en profitant de sa victoire en déplacement à Metlaoui grâce à un but de Kingsley Sokari (66), et du nul concédé par l’US Ben Guerdane (3e, 37 points) face au Stade Tunisien (0-0).

L’US Ben Guerdane évoluant pour la première fois sous la conduite du nouvel entraineur Kamel Zaiem, a été tenue en échec par l’équipe du Bardo, se mettant dorénavant sous la pression de ses poursuivants immédiats.

Les Stadistes eux dont c’est le quatrième match sans victoire (3 nuls et 1 défaite) conservent leur 10e position avec 26 points ex aequo avec l’ES Metlaoui.

L’AS Soliman qui compte le même nombre de points que le CS Sfaxien, a infligé à domicile une lourde défaite à l’US Tataouine (3-1) qui leur a permis de rester dans le sillage du trio de tête contrairement à leur adversaire du jour qui a compliqué sa situation en bas du tableau (12e, avec 24 points).

Oussema Ben Ayed, auteur d’un doublé (6 sp 31) et Pascal Onyekachi Durugbor (55) ont signé la victoire des Slimanis, tandis que les visiteurs ont réduit l’écart par Kouni Khalfa (37e).

Le dauphin étoilé (40 points) a infligé une défaite écrasante (5-1) à la JS Kairouan, lanterne rouge et déjà reléguée en Ligue 2, pour conforter sa place derrière le leader espérantiste qui affronte en ce moment l’O.Béja (8e, 27 points).

Les étoilés doivent ce succès à Iheb Msakni et Zineddine Boutmane, auteurs chacun d’un doublé, et à un autre but de Yassine Chikhaoui. Les Aghlabides se sont contentés de réduire le score à la 11e par Mohamed Ali Ragoubi.

L’AS Rejiche, en déplacement à Bizerte, est rentré avec un petit point qui n’a pas suffi pour le maintenir au pied du podium, puisqu’il se retrouve désormais relégué à la 6e position (32 points) et devancé par le CS Sfaxien et l’AS Soliman.

De leur côté, les Bizertins, avant-derniers (20 points), ont compromis leurs chances dans la lutte pour le maintien, et doivent profiter des trois prochaines journées et des deux matches en retard à disputer pour rattraper leur retard et sauver leur place parmi l’élite.