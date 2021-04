Tunisie – Augmentation des contaminations  : L’appel de détresse de Dr. Smoud

Dr Samar Smoud de l’Institut Pasteur assure avoir tiré la sonnette d’alarme il y a un mois après l’enregistrement des infections par la souche britannique en Libye, une souche plus répandue et plus vicieuse de 35%, et la durée de l’infection est plus longue, a-t-elle dit.

« Aujourd’hui, je lance un appel pour aider les médecins de réanimation et ceux spécialisés dans les maladies thoraciques qui sont dans les premiers rangs pour lutter contre le virus, dit-elle. Il n’y a plus de lits de réanimation disponibles», ajoute-t-elle.

Dr. Smoud appelé le ministère de la Santé à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’épidémie, soulignant l’importance d’une application stricte des mesures de prévention et la mise en place d’un confinement ciblé destiné aux régions qui ont enregistré un grand nombre de contaminations.