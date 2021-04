Espagne : la Liga ouvre une enquête contre Juan Cala (Cadix) pour racisme

Le président de la Ligue de football espagnole (Liga), Javier Tebas, a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête après l’incident à caractère raciste, impliquant Juan Cala et Mouctar Diakhaby, survenu dimanche dans le match entre Cadix et Valence.

“Avec les vidéos que nous avons, nous devrons déterminer ce qui s’est passé. La Liga ne permet pas le racisme dans le football”, a déclaré Tebassur la chaîne de télévision Movistar.

Au lendemain des évènements survenus dimanche lors du match entre Cadix et Valence (2-1), en Liga, la réaction des instances ne s’est pas fait attendre. Le président de la Ligue de football espagnole Javier Tebas, interpellé dans la matinée par le président valencien Anil Murthy, a annoncé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de Juan Cala, qui aurait

tenu des propos racistes envers Mouctar Diakhaby.

Plus tôt dans la journée, Murthy s’était exprimé dans une vidéo, affirmant vouloir aller “jusqu’au bout” pour défendre son joueur. Diakhaby s’était immédiatement plaint auprès de l’arbitre, avant d’être averti et de quitter la pelouse, suivi par ses coéquipiers. “Même si Cala le nie, tous reconnaissent un visage de culpabilité”, a aussi estimé Murthy, réclamant

des sanctions à l’encontre du défenseur de Cadix et la mise en place d’un protocole pour éviter que de tels actes se reproduisent.

Au même moment, le club andalou annonçait la tenue d’une conférence de presse, mardi. Juan Cala, qui a invoqué “la présomption d’innocence” à son arrivée à l’entraînement, a aussi annoncé qu’il ne se cacherait pas.

“Nous prenons au sérieux toute allégation de racisme et travaillerons avec les clubs et les arbitres pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les valeurs d’égalité et de respect qui prévalent dans notre Championnat”, a conclu la Ligue espagnole dans un communiqué.