Coupe de la CAF (3e journée/Gr C) : L’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien se neutralisent (0-0)

L’Etoile sportive du Sahel et le Club sportif sfaxien se sont neutralisés en se contentant du nul vierge (0-0), en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules (Groupe C) de la coupe de la Confédération africaien de football (CAF), disputé dimanche, au stade de Radès.

A l’issue de cette troisième journée, le CS Sfaxien est toujours leader du groupe avec 5 points, tandis que l’Etoile du Sahel est deuxième avec 4 points, place qu’elle partage avec le ASC Jaraaf de Dakar vainqueur cet après-midi de Salitas FC (2-0) à Dakar.

S’agissant du match, les deux formations tunisiennes qui se connaissaient bien avaient fait une forte entame de match cherchant chacune à surprendre l’autre dès les premières minutes.

Du côté Sfaxien, le meneur de jeu Mohamed Ali Moncer a falli y parvenir sur un coup franc direct à l’entrée de la surface que le portier étoilé Aymen Balbouli détournait difficilement mais majestueusement en corner.

Du côté du club de la perle du Sahel, les plans du coach Lassad Dridi se voient chamboulés dès la 9e suite à la sortie sur blessure de Baayou, remplacé par le jeune Mohamed Haj Mahmoud.

Dès lors, la bataille se concentrait en milieu de terrain avec une légère domination des coéquipiers de Moncer qui semblaient plus déterminés et plus entrepreneurs de leur adversaire. cette domination qui restait, toutefois stérile, face à la solidité de la défense étoilée. Score à la mi-temps: 0-0.

A la reprise, Les étoilés élevaient leur rythme de jeu et d’emblée Wajdi Kechrida faisait un débrodement sur le flanc droit à la 48e et plaçait un bon ballon en retrait que Mortadha Ben Ouannes récupèrait au point des six mètres mais son tir butait sur la tête salvatrice du défenseur Ahmed Ammar.

Quelques minutes plus tard, on changait de camp et les sfaxiens ripostaient sur une balle arrêté. Mohamed Ali Moncer au tir et un centre millimetré sur la tête de Fias Chaouat qui ratait le cadre.

La tension montait au fil des minutes et le jeu se concontrait à nouveau en milieu de terrain avec un jeu marqué par un engagement physique parfois exagérés pour certains acteurs.

Pour les deux équipes, les solutions individuelles prédominaient sur le jeu d’un côté comme de l’autre, mais les tentatives restaient stériles et condamnaient les deux formations à se quitter sur un score de parité (0-0).