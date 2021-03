Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 31 mars 2021

Un brouillard localement dense est observé mercredi matin. le temps sera peu nuageux sur le nord et le centre et les nuages seront partiellement voilés sur le sud.

Vent de secteur Est relativement fort de 20 à 40 km/h dans la région de Cap Serrat et faible à modéré de 15 et 30 Km/h dans le reste des régions.

La mer sera agitée à Cap Serrat et peu agitée sur le reste des côtes et les températures maximales seront comprises entre 19 et 23 degrés dans le nord, sur les hauteurs et les côtes Est et entre 23 et 27 degrés dans le reste des régions.