Tunisie : Le non-respect des priorités pour la vaccination contre la Covid-19, explications

Commentant les critiques et le manque de respect du principe de priorité, le directeur général de la santé Faycel Ben Saleh a déclaré que le système Evax est lié à un programme numérique et que la sélection est faite automatiquement et non par des décisions personnelles, a-t-il dit.

Il a ajouté aujourd’hui dans une déclaration au journaliste de Jawhara Fm en marge de sa participation à un séminaire pour présenter la ville sanitaire de la municipalité de Tunis, que des violations et des lacunes existent et que le ministère s’efforce de les éviter.

Ben Saleh a mis en garde contre les signes d’une troisième vague après que le nombre de cas infectés par le coronavirus nécessitant une réanimation et de l’oxygène a augmenté avec l’émergence de la souche mutée du virus.

Il a appelé les citoyens à respecter les protocoles de santé, à se faire vacciner et à s’inscrire sur la plateforme Evax.