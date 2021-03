Egypte : Le harceleur d’El Maâdi fait des déclarations choquantes

La première audience du procès s’est tenue mardi dans l’affaire dite du harceleur d’El Maâdi en Egypte.

Le suspect est accusé d’avoir agressé une jeune fille à l’une des entrées d’un immeuble du quartier d’El Maâdi, surveillé par une caméra de surveillance, a déclaré qu’il n’avait pas agressé la petite fille. Le suspect a accusé l’enfant d’avoir tenté de le voler.

Il a ajouté: « J’ai un fils et une fille et je n’ai pas agressé l’enfant qui voulait me voler. J’ai signé sur mes aveux après avoir été obligé de le faire. J’ai été insulté et maltraité lors de ma garde à vue. »

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo où il semble que l’accusé a voulu conduire la petite fille dans les escaliers de l’immeuble tout en la touchant dans des parties intimes, il a demandé à ce qu’un avocat soit présent pour le défendre. »

Il a aussi demandé un examen psychiatrique pour démontrer sa santé mentale, mais le tribunal a refusé.