Baisse de la consommation d’alcool chez les hommes en Tunisie

La consommation d’alcool parmi les hommes en Tunisie a connu un déclin entre 2018 et 2023, avec une baisse du pourcentage d’hommes consommateurs de cette substance passant de 11,2 % en 2018 à 8 % en 2023, selon les résultats de l’Enquête Nationale Multiples Indicateurs Cluster sur la situation de la mère et de l’enfant en Tunisie pour l’année 2023.

L’enquête a également révélé que le taux de consommation d’alcool chez les hommes, ayant consommé au moins une boisson alcoolisée au cours du dernier mois précédant l’enquête, était de 9,6 % en milieu urbain et de 4,9 % en milieu rural, avec le taux le plus élevé enregistré dans le Grand Tunis à 13,1 %.

Par ailleurs, le taux de consommation varie selon le niveau économique et éducatif, atteignant 10,3 % chez les hommes appartenant aux familles les plus riches contre 5,9 % pour ceux appartenant aux familles les plus pauvres. Ce taux est estimé à 8,9 % chez les hommes sans niveau d’éducation formel, tandis qu’il diminue à 5,3 % pour ceux ayant un niveau d’éducation universitaire.

En ce qui concerne les femmes, l’enquête indique que la consommation d’alcool reste un comportement exceptionnel, avec 98,1 % de femmes n’ayant jamais consommé d’alcool. Cependant, le pourcentage de femmes consommatrices de cette substance a doublé, passant de 0,1 % en 2018 à 0,2 % en 2023.

Il est à noter que l’enquête a été menée sur un échantillon de 11 000 ménages répartis sur l’ensemble du territoire tunisien (7326 ménages en milieu urbain et 3674 ménages en milieu rural), réalisée par l’Institut National de la Statistique avec le soutien de l’UNICEF et avec des contributions financières de l’USAID et de la Banque Allemande de Développement.