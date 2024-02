Baisse de 4,5% du nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes en 202

Le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes en 2023 a atteint 17 mille 322, dont plus de 4000 mineurs, a fait savoir le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) lors d’une conférence de presse, tenue, mardi à Tunis, pour présenter le rapport annuel sur les mouvements de protestation, la migration irrégulière, les cas et les tentatives de suicide et la violence.

Islam Gharbi, membre du Département migration au sein du FTDES, a déclaré que le nombre d’arrivées en 2023 sur les côtes italiennes via les côtes tunisiennes a enregistré une légère baisse de 4,5% par rapport à l’année 2022 (18 148 migrants), tandis que le nombre de migrantes irrégulières au cours de la même année a augmenté de 65% par rapport à l’année 2022.

Elle a, ajouté que le nombre de morts et de disparus sur les côtes tunisiennes a augmenté en 2023 pour atteindre 1313 personnes de différentes nationalités, tandis que le nombre de morts et de disparus dans le bassin méditerranéen s’est élevé à 1793.

Au cours de 2023, les autorités tunisiennes ont pu déjouer plus de 6 mille tentatives de migration irrégulière et arrêter 80 mille migrants irréguliers sur les côtes tunisiennes, dont 18% de nationalité tunisienne, selon la même source.

Selon le FTDES, 258 migrants tunisiens irréguliers sont arrivés sur les côtes italiennes au cours du mois de janvier 2024, soit une baisse d’environ 25% par rapport au même mois de 2023, notant également que 26 tentatives de migration irrégulière ont été déjouées et 395 migrants ont été empêchés d’atteindre les côtes italiennes depuis la Tunisie au cours du mois de janvier dernier.