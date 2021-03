Le Temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions avec possibilité d’apparition des cellules orageuses l’après-midi à Jendouba, Kef et Siliana.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 20 km/h puis se renforcera l’après-midi prés des côtes et dans le sud et la mer sera peu agitée à agitée.

Les températures seront en légère baisse dans les régions Est du Nord et le Centre, les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés et entre 23 et 29 degrés dans le reste des régions.