Tunisie : Nouvelle composition du comité scientifique de lutte contre le coronavirus

Le ministère de la Santé a annoncé, samedi soir, la nouvelle composition du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Dr Hedi Oueslati (professeur en pharmacologie) a été nommé président de ce comité et Jalila Ben Khelil son porte-parole officiel.

La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf ben Alaya ne fait plus partie des membres de ce comité.

Le changement de la composition du comité scientifique vise, selon un communiqué du ministère de la Santé, à mieux organiser ses activités, en le renforçant par des experts dans diverses spécialités englobant toutes les disciplines liées à la lutte contre la pandémie.

Cette décision permettra, selon le ministère de la Santé, de “prendre les mesures appropriées et les propositions scientifiques qui fourniraient des recommandations reposant exclusivement sur des constantes et des références scientifiques”.

Le nouveau comité scientifique est composé des 20 membres suivants:

1- Dr Mohsen Maalej: Professeur en pneumologie

2- Dr Habiba Ben Romdhane: Professeur de médecine préventive et collective

3- Dr Iskandar Mrad: Professeur de médecine interne et président du Comité national d’éthique médicale

4- Dr Amin Fawzi Selim: professeur de biologie médicale (microbiologie)

5- Dr Hanan ben Issa Touiri: Professeur de maladies infectieuses

6- Dr Abdelmajid Ben Jomaa: Professeur de médecine du travail

7- Dr Aman Allah Masaadi: professeur de réanimation médicale et président du comité de compétence de L’instance nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en santé (INEAS)

8- Dr Hachmi Louzir: Professeur de biologie médicale (option immunologie)

9- Dr Mahjoub Aouni: professeur de biologie médicale (option microbiologie)

10- Dr Mustapha Ferjani: Professeur d’anesthésie et de réanimation

11- Dr Riyadh Daghfous: Professeur de pharmacologie et président du comité technique de suivi des développements scientifiques et pratiques dans la production de vaccins anti-covid

12- Dr Wahid Malki: Professeur de psychiatrie

13- Dr Riyadh Gouider: Professeur de neurologie

14- Dr Jalila Ben Khlil: Professeur de réanimation médicale et porte-parole du comité

15- Dr Khaled Mnif: Professeur de pédiatrie

16- Dr Mohamed Sami Mourali: Professeur de maladies cardiovasculaires

17- Dr Imad Meliti: Professeur d’anthropologie

18- M. Mahdi Mabrouk: Professeur de sociologie

19- Mme Salma Zouari: Professeur d’économie

20- Dr Sami Souissi: professeur agrégé en médecine d’urgence.