Théâtre de l’Opéra : Concert exceptionnel avec le violoniste Zied Zouari et Tunisia 88

Une vague de bonheur sonore a embrassé, mercredi soir, la scène du Théâtre de l’opéra de Tunis où se sont produits de jeunes talents des clubs de musique “Tunisia 88” et l’invité d’honneur le violoniste-compositeur Zied Zouari.

Quoique que les spectateurs n’étaient pas nombreux, les jeunes talents ont donné de belles prestations dans un concert exceptionnel intitulé “Fusion Symphonique”. Ce nouveau rendez-vous musical a été interprété par l’Orchestre de l’Académie de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST), placé sous la direction du Maestro Fadi Ben Othman.

Les artistes des clubs “Tunisia 88” et deux groupes de musique alternative hip-hop ont interprété leurs propres chansons qu’ils ont eux-mêmes écrites et composées.

“Tunisia 88 ” totalise près de 600 clubs de musique dans les divers lycées du pays, associant des musiciens débutants et professionnels avec l’appui des plusieurs partenaires des secteurs public et privé.

Ce projet qui tire son nom des 88 touches du clavier du piano propose des concerts éducatifs pour les lycées dans les 24 gouvernorats où sont créés des clubs extra-scolaires dirigés par des élèves.

Au théâtre de l’Opéra qui a de nouveau respiré l’art en présentiel, les artistes en herbe ont interprété des chansons de divers univers et influences musicales. Les membres des clubs Tunisia 88 ont chanté en arabe et en anglais comme ” Enty ” et ” Just Two ” (Tunis), ” Aurora ” de Mahdia, ” El Makina ” (Nabeul) et ” El Megdia ” (Jendouba).

Sara Belabed, chanteuse, auteure compositrice a interprété ” A Call For Love “, chanson arrangée par Alaa Ben Fguira qui l’accompagnait au piano. Le duo Nour (au chant) et Selim (au piano) “Arjoun” a présenté la célèbre chanson ” Trab “.

sous les forts applaudissements, la soirée a assez spéciale avec le spectacle ” Fusion symphonique dédié à ces jeunes créateurs qui n’arrêtent pas de nous éblouir et à nos jeunes académiciens qui ont énormément progressé “, a déclaré Fadi Ben Othman au début du spectacle.

Les musiciens de l’Orchestre de l’Académie de l’OST constituent ” une fierté pour nous et pour la Tunisie “, a jouté le maestro. Ils sont tous formés dans le cadre de l’Académie que dirige Fadi Ben Othman et suivent une formation continue dans les studios de répétition au Théâtre de l’Opéra de Tunis. Ce spectacle s’est voulu ” une fusion intergénérationnelle aux styles variés mais à la teinte unique, entre la musique orchestrale, les mouvances actuelles et la musique transcendante de Zied Zouari “.

Juste avant son passage sur scène, Fadi Ben Othman, a présenté le violoniste-compositeur Zied Zouari comme étant ” une figure incontournable de la cène musicale alternative”.

Connu pour sa musique unique fusion de plusieurs genres musicaux, Zouari s’est produit en compagnie de Twinlo au Beatbox et de ses enfants, Tarek & Amine Zouari, dans des compositions en avant-première arrangées pour orchestre.

Pour sa nouvelle composition “Avinu”, le violoniste a présenté “un morceau récemment arrangé pour la Tolérance entre les religions”. Il était accompagné par deux solistes, son fils Tarek et Dorsaf Trabelsi de l’Académie de l’OST.

Dans ” Zaama Thawra “, une chanson de son projet Electro Btaihi (2016), il a invité son fils benjamin, Amine, à la guitare sèche et Twinlo, le ” Beatboxer numéro en Tunisie “, dit-il. Pour son dernier passage, il a interprété ” Nuages ” en collaboration avec de jeunes artistes de Tunisia 88 et Amine Jarray au luth.

Zied Zouari a exprimé son bonheur de retrouver le public, “après une absence à cause de la pandémie de la Covid-19, on retourne célèbrer l’art et la musique”, dit-il, tout en saluant “l’effort considérable de l’Académie de l’OST sous la direction de Fadi Ben Othman, de Tunisia 88 et de tous les académiciens”.

Zouari a estimé que ce spectacle constitue “une nouvelle vision de notre chère musique présentée en compagnie d’un véritable orchestre “, ce qui suscite l’admiration, l’optimisme et la fierté chez le violoniste qui évoque le travail “colossal de musiciens disciplinés””.

Il a clôturé le spectacle par “un salut musical”, en invitant tous les artistes de Tunisia 88 qui ont chanté en cœur le tube “Trab ” du duo Arjoun et applaudi leur retour sur scène, à la musique et à la vie.