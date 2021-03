Tunisie : La liste des martyrs et blessés de la Révolution parmi les forces de sécurité intérieure publiée au JORT

La liste nominative des martyrs et blessés de la Révolution parmi les forces de sécurité relevant des ministères de l’Intérieur et de la Justice a été publiée au dernier numéro (27) du Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Un décret gouvernemental en date du 23 mars 2021 a approuvé la liste des agents ” tombés en martyrs ou blessés durant l’exercice de leur fonction entre le 17 décembre 2010 et le 28 février 2011, pour protéger les personnes et les biens publics et privés “.

La liste officielle comprend 12 martyrs et 37 blessés répartis entre les corps de la police nationale, la garde nationale, la protection civile et les Etablissements pénitentiaires et de Réhabilitation.

La liste civile des martyrs et blessés de la Révolution (17 décembre 2010 – 14 janvier 2011) a été publiée le 19 mars courant au JORT et comprend 129 martyrs et 634 blessés.