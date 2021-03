Ligue 1 (19e journée) : Statu quo maintenu en tête du classement

Le statu quo est maintenu en tête du classement de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue de la victoire du leader espérantiste face à l’ES Rejiche (1-0) et du dauphin étoilé devant l’US Tataouine (1-3), dimanche pour le compte de la 20e journée.

Les sang et or, en déplacement à Mahdia, ont renoué avec le succès après leur défaite face à l’Etoile lors de la précédente journée (0-2), en arrachant une victoire difficile face au promu, l’ES Rejiche, grâce à un but de Mohamed Ali Ben Romdhane (81).

A la faveur de ce succès, le 14e de la saison, les protégés de Mouine Chaabanni conservent la tête du classement avec 43 points, tandis que leur adversaire du jour occupe toujours la 5e position avec 28 points ex aequo avec le CS Sfaxien qui affronte en ce moment l’US Ben Guerdane.

De son côté, l’Etoile du Sahel a ramené une belle victoire de Tataouine (3-1) grâce à un hat trick de l’Algérien Taieb Meziani (15, 27 et 66).

Il s’agit du deuxième succès d’affilée des hommes de Lassaad Dridi qui les maintient à sept longueurs du leader (36 points), alors que les locaux qui ont réduit l’écart par Alia Sylla (39e) et dont c’est la deuxième défaite de suite, partagent la 10e position avec l’ES Metlaoui (22 points chacun.

Dimanche

A Mahdia :

AS Rejiche 0

Espérance de Tunis 1 Mohamed Ali Ben Romdhane (81)

A Tataouine :

US Tataouine 1 Alia Sylla (39)

Etoile du Sahel 3 Tayeb Meziani (15, 27 et 66)

A Sfax (en cours) :

CS Sfaxien

US Ben Guerdane

Samedi

A Radès:

C.Africain 1 Bassirou Compaoré (4)

CA Bizertin 0

Au Bardo:

S. Tunisien 1 Bilel Mejri (60)

AS Soliman 1 Aymen Mahmoud (90)

A Béja:

O.Béja 1 Jacques Bessan (36)

ES Metlaoui 0

A Kairouan:

JS Kairouan 0

US Monastir 1 Daggo Tshibamba (84)

Classement provisoire :

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 43 17 14 1 2 26 9 +17

2. ES Sahel 36 17 11 3 3 27 13 +14

3. USB Guerdane 31 19 8 7 4 18 11 +7

4. CS Sfaxien 28 16 8 4 4 21 9 +12

-. AS Réjiche 28 20 7 7 6 18 14 +4

6. AS Soliman 27 20 7 6 7 24 27 -3

7. US Monastir 26 17 7 5 5 20 13 +7

8. S. Tunisien 25 20 5 10 5 20 17 +3

9. O. Béja 24 19 6 6 7 16 18 -2

10. US Tataouine 22 19 5 7 7 15 21 -6

-. ES Métlaoui 22 20 5 7 8 12 18 -7

12. C.Africain 21 20 4 9 7 18 25 -7

13. CA Bizertin 17 19 4 5 10 12 21 -9

14. JS Kairouan 3 19 0 3 16 9 40 -31