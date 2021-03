Le syndicat unifié des agents de la douane tunisienne annule tous les mouvements de protestation

Le porte-parole officiel du syndicat unifié des agents de la douane tunisienne, Zied Yahyaoui a déclaré que tous les mouvements de protestation du syndicat, ont été annulées, tout en appelant les différents agents à redoubler leurs efforts en faveur de la Tunisie.

Il a ajouté, samedi, dans une déclaration à l’Agence TAP, que l’annulation des différentes formes de lutte est intervenue après la tenue d’une réunion vendredi soir, au siège de la direction générale de la douane, regroupant une délégation du syndicat unifié des agents de la douane tunisienne, avec le directeur de cabinet du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, le directeur général de la douane et un ensemble de cadres de l’autorité de tutelle et de la direction générale de la douane, affirmant qu’il a été convenu de régulariser les différentes situations.

Et de préciser que le syndicat général des agents de la douane avait annoncé, au cours de cette semaine, l’organisation de mouvements de protestation dans les directions et bureaux régionaux , dans tous les ports, aéroports et postes frontaliers terrestres pour une durée de 10 jours, à partir du lundi 22 mars et jusqu’au mercredi 31 mars 2021 et se contenter uniquement au travail de sécurité.

Il est à noter que le syndicat unifié des agents de la douane appelle à rectifier le parcours professionnel de tous les agents et cadres de la douane, conformément au décret gouvernemental n°33/36 de l’année 2014 et à accélérer la publication du décret gouvernemental relatif à la bonification des diplômes scientifiques, à l’instar du reste des corps sécuritaires, et de réviser le volume des heures supplémentaires non révisées depuis 1981. Parmi les autres revendications figure que la révision de la prime de risque selon l’article 26 de la loi n°46 de l’année 1995, relative à la fixation du statut des agents de la douane. Le statut stipule l’impératif de faire bénéficier les agents de la douane des primes et avantages, tels qu’ils sont accordés aux forces de l’armée et aux civils.

Ils ont appelé à considérer le corps de la douane comme un corps actif, à travers la publication d’un décret gouvernemental selon les dispositions de l’article 29 nouveau de la loi n °12 de l’année 1985 relatif à la fixation des pensions de retraite pour les civils et les militaires ainsi que la régularisation de la situation des agents retraités, à l’instar des autres corps sécuritairesLes cadres du syndicat unifié de la douane avaient entamé, le 9 février 2021, un sit-in ouvert au ministère des Finances, lequel a été levé le 5 mars 2021, suite à une réunion organisée entre une délégation du syndicat et le ministre de l’Economie, au cours de laquelle une commission a été formée pour examiner ces différentes revendications.