Le temps sera marqué mercredi par une diminution relative attendue de la vitesse des vents, pour atteindre une vitesse maximale de 50 km / h.

Des pluies éparses et locales sont possibles dans le nord, le centre et le sud du pays.

Lea températures seront en légère baisse, et les maximales oscilleront entre 12 et 16 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 18 et 22 degrés dans le reste des régions.