Appel International pour une libération immédiate de Rania Amdouni, militante LGBTQI+ et féministe emprisonnée en Tunisie

Militante des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ et artiste, Rania AMDOUNI (26 ans) a été arrêtée à Tunis le 27 février 2021 et condamnée à la suite d’un procès expéditif à six mois de prison ferme.

Il convient de signaler que son arrestation s’est déroulée alors qu’elle venait porter plainte suite à une agression dont elle a été victime dans la rue en raison de son physique jugé “non-conforme” aux stéréotypes de genres.

Victime d’une campagne de harcèlement continu depuis de nombreux mois en raison de son engagement et de sa présence militante dans tous les mouvements de contestation sociale, Rania est aujourd’hui la cible d’une dérive policière et judiciaire que les autorités tunisiennes ont choisi de privilégier en réponse à la crise économique, sociale et politique qui asphyxie le pays.

Son procès en appel est fixé au 17 mars 2021. A cette occasion, nous appelons donc à sa libération immédiate et à l’abandon des charges qui pèsent contre elle.

Par ailleurs, comme Rania, 2000 jeunes croupissent actuellement dans les prisons tunisiennes en raison de leur engagement militant, et ce en contradiction avec les droits constitutionnels qui garantissent la liberté d’expression et de manifestation, et les engagements internationaux du gouvernement tunisien.

Comme beaucoup de militants LGBTQI+, Rania est menacée au quotidien dans la rue et dans les lieux publics par les forces de l’ordre comme par des citoyen-ne-s anonymes.

Nous exigeons donc la libération immédiate et inconditionnelle de Rania et de tous les prisonniers politiques.

Nous exigeons également des hautes autorités de l’Etat tunisien (Président de la République et gouvernement) de garantir la sécurité des personnes LGBTQI+.

Nous exigeons enfin de l’Assemblée Nationale Tunisienne l’abrogation de l’article 230 du code pénal de 1913 toujours en vigueur et qui pénalise les relations homosexuelles.

Nous appelons toutes les personnes et organisations qui militent en faveur de l’égalité des genres, des droits des personnes LGBTQI+ et des droits des femmes, mais également en faveur de la liberté d’expression, à se mobiliser pour une libération immédiate de Rania AMDOUNI et de l’ensemble des jeunes emprisonné-e-s en raison de leur aspiration à la dignité, à la liberté et à la justice sociale.

Soutien d’organisations:

Solidarité Internationale LGBTQI (France)

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

ANKH Association

Aegis for human rights

Afrique Avenir (Afrique / France)

ADHEOS centre LGBT des Charentes (France)

Agir ensemble pour les droits humains

Agir pour le Changement Démocratique en Algérie (ACDA)

Alfajiri Initiatives A.S.B.L – R D Congo

ARDHIS (France)

Association l’Art Rue – Tunisie

Association des Citoyens Originaires de Turquie (ACORT)

Association de Défense des Droits de l’Hommeau Maroc (ASSDHOM)

Associartion Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASP)

Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR)

Association Femmes Plurielles

Association Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH)

Association des Marocains en France (AMF)

Association Nachaz – Dissonances

Association le Pont de Genève – Suisse

Association tharwa n’fadhma n’soumer – Algérie

Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF)

Association Tunisienne de Soutien des Minorités (ATSM)

Association Citoyenneté, Développement,Cultures& Migrations des deux Rives (C.D.C.M.I.R.)

Association Arts et Cultures des deux Rives (A.C.D.R.)

Association Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche (C.C.D.E.) –

Association Solidarité Laïque Tunisie

CAMFAIDS

Cédétim

Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID)

Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM)

Collectif ATYAF pour la diversité sexuelle et de genre (Maroc)

Collectif de la revue Multitudes

Collectif Soumoud

Colibri, Cameroun

Comité tunisien de soutien à Rania Amdouni

Comite de Vigilance pour la Démocratie en Tunise – Belgique

Contact Afrique Avenir

La Coupole Akawaba , Fédération LGBT Cote d’Ivoire

David et Jonathan, christianisme et Homosexualité

Femmes Egalité

FrancoQueer

Fondation Hassan Saadaoui, pour l’Egalité et la Démocratie

Fondation SEROvie

Homosexualité et Socialisme

Icodeh Haiti

Jeunes Colombes du Benin

Kaz’Avenir- association LGBT Kayenne

Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

Mains Libre – Maroc

Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)

No Peace Without Justice

Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT)

Organisation 23_10 d’Appui au Processus de Transition Démocratique

Plateforme, LGBTQI Camerounaise Unity

Réseau Euromed France (REF)

Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC)

Roots Lab for gender and development (Maroc)

Savie ASBL, République Démocratique du Congo

Shams – France

Shams – Tunisie

SOS Migrants ASBL – Belgique

SOS Racisme – France

Stop Homophobie

Tunisian Forum for Youth Empowerment

Union Syndicale Solidaires

Partis :

Ensemble (pour une alternative de gauche écologique et sociale)

Europe Ecologie Les Verts (EELV)

Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS)

Parti Communiste Français (PCF)

Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)

Parti de Gauche (PG)

Parti des Travailleurs de Tunisie – Section France (PTT)

Soutiens individuels:

Fouad Abdelmoumni , economist;, militant des droits humains – Maroc

, economist;, militant des droits humains – Maroc Hichem Abdessamad, historien, traducteur

historien, traducteur Louis Adam, retraité, expert-comptable, commissaire aux comptes

retraité, expert-comptable, commissaire aux comptes Hakim Addad , militant politique algérien

, militant politique algérien Ayad Ahram , president de l’ASSDHOM

, president de l’ASSDHOM Sanhaja Akrouf , feministe, militante pour la démocratie en Algérie

, feministe, militante pour la démocratie en Algérie Françoise Alamartine , co-responsible de la commission Transnationale EELV

, co-responsible de la commission Transnationale EELV Mourad Allal , directeur de centre de formation, militant des Droits Humains

, directeur de centre de formation, militant des Droits Humains Tewfik Allal, militant associative, porte-parole de l’ACDA-Algérie

militant associative, porte-parole de l’ACDA-Algérie Jean Claude Amara , co-fondateur DAL et Droits Devant

, co-fondateur DAL et Droits Devant Jean-Loup Amselle , anthropologue

, anthropologue Ana Azaria, présidente de Femmes Egalitè

présidente de Femmes Egalitè Nabil Azouz , collectif Soumoud

, collectif Soumoud Marie Bakchine , psychologue – Reims

, psychologue – Reims Odile Banet, citoyenne française

citoyenne française Brigitte Bardet Allal , professeure de lettres classiques

, professeure de lettres classiques Alain Baron , syndicaliste

, syndicaliste Sergio Bassole , responsible syndical, CGIL – Italie

, responsible syndical, CGIL – Italie Mohamed Bazza , militant associatif, président IDD – France

, militant associatif, président IDD – France Hakim Bécheur, chef de service à l’Hôpital Paris

chef de service à l’Hôpital Paris Fathi Belhaj Yahya , écrivain

, écrivain Souhaiyr Belhassen , president d’honneur de la FIDH

, president d’honneur de la FIDH Farouk Belkedda r, militant associatif

r, militant associatif Faycal Benabdallah, président FTCR

président FTCR Tarek Benhiba , retraité, militant associative

, retraité, militant associative Rim Ben Ismail , psychologues du Monde Tunisie

, psychologues du Monde Tunisie Hédi Benkraiem , ingénieur, retraité Toulouse

, ingénieur, retraité Toulouse Alix Béranger , militante féministe

, militante féministe Sami Benslama , coordinateur Général 23_10

, coordinateur Général 23_10 Olivier Besancenot , NPA, ex candidat aux élections présidentielles

, NPA, ex candidat aux élections présidentielles Sophie Bessis, historienne

historienne Mohamed Bensaid , médecin, militant associatif

, médecin, militant associatif Mohamed Bhar , artiste, compositeur, chanteur engagé

, artiste, compositeur, chanteur engagé Roland Biache , SG – LDH

, SG – LDH Christian Bordeleau , metteur en scène

, metteur en scène Said Bouamama , sociologue, militant de l’Immigration – FUIQP

, sociologue, militant de l’Immigration – FUIQP Hajer Bouden , traductrice

, traductrice Larbi Bouguerra , member de l’Académie Beyt El Hikma

, member de l’Académie Beyt El Hikma Alima Boumedienne , avocate, ancienne sénatrice, militante associative

, avocate, ancienne sénatrice, militante associative Frédéric Brun , membre du comité de redaction de la revue, “Multitudes”

, membre du comité de redaction de la revue, “Multitudes” Susanna Camusso, syndicaliste CGIL – Italie

syndicaliste CGIL – Italie Nadia Chaabane , deputée de la constituante – Tunisie

, deputée de la constituante – Tunisie Khémaies Chammari , ancient ambassadeur, défenseur des droits humains

, ancient ambassadeur, défenseur des droits humains Martina Chavez , ex prisonnière politique en Argentine, militante des droits humains

, ex prisonnière politique en Argentine, militante des droits humains Kacem Chebab , militant des droits humains – Maroc

, militant des droits humains – Maroc Patrick Chemla , psychiatre – Reims

, psychiatre – Reims Mouhieddine Cherbib , défenseur des droits humains

, défenseur des droits humains Alya Chérif Chammari , avocate, militante féministe

, avocate, militante féministe Khadija Chérif , sociologue, feministe, ancienne president de l’ATFD

, sociologue, feministe, ancienne president de l’ATFD Hédi Chenchabi , directeur de centre de formation, militant associatif

, directeur de centre de formation, militant associatif Annick Coupé , secretaire générale ATTAC – France

, secretaire générale ATTAC – France Marie-Agnès Crosnier , retraitée du secteur de l’édition

, retraitée du secteur de l’édition Jocelyne Dakhlia , historienne

, historienne Bakoa Ndjee Daniel , médiateur de santé association Afrique

, médiateur de santé association Afrique Michèle Decaster, AFASP

AFASP Marcel Drach , psychanaliste

, psychanaliste Bernard Dréano , président du Cédétim

, président du Cédétim Mohsen Dridi , militant associative

, militant associative Xavier Dubois , militant PCF

, militant PCF Hélene Dupont , militante associative, Toulouse

, militante associative, Toulouse Reginald Dupont , directeur excutif Fondation SEROvie

, directeur excutif Fondation SEROvie Aïda El Amri , médecin radiologue, militante associative et présidente de l’Association Tunisie Culture et solidarité

, médecin radiologue, militante associative et présidente de l’Association Tunisie Culture et solidarité Ali Elbaz , militant associatif

, militant associatif Fethi El Hajali , militant associatif

, militant associatif Nadia Elfani, cinéaste

cinéaste Sihem Elmabrouk , avocate, militante des droits de l’homme

, avocate, militante des droits de l’homme Didier Epsztajn , animateur du blog “entre les lignes entre les mots”

, animateur du blog “entre les lignes entre les mots” Gilles Eymery , cadre de banque à la retraite,Paris

, cadre de banque à la retraite,Paris Jean Baptiste Eyraud , militant pour le logement

, militant pour le logement Mireille Fanon-Mendes-France, Ex experte des Nations Unies

Patrick Farbiaz, écologiste PEPS

Jacques Fath, spésialiste des relations internationals

spésialiste des relations internationals Claudette Ferjani , enseignante retraitée

, enseignante retraitée Mohamed Cherif Ferjani , professeur honorair de l’université Lyon 2

, professeur honorair de l’université Lyon 2 Souad Frikeche , ancienne president de l’Ass Marocains France

, ancienne president de l’Ass Marocains France Kashindi shabani Gady , Activist and Advocate on SOGIESC -LGBT

, Activist and Advocate on SOGIESC -LGBT René Galissot , professeur émérite d’université

, professeur émérite d’université Jacques Gaillot Mgr , évêque

, évêque Catherine Gegout , ancienne conseillère municipale de Paris

, ancienne conseillère municipale de Paris Nicolas Gilles de ANKH Association.

de ANKH Association. Amel Grami , universitaire

, universitaire Augustin Grosdoy , co-président du MRAP

, co-président du MRAP Houssem Hammi , collectif Soumoud

, collectif Soumoud Nabila Hamza, conseillère municipale-La Marsa, féministe, responsible ATFD

conseillère municipale-La Marsa, féministe, responsible ATFD Fréderic Hay , president d’ADHEOS

, president d’ADHEOS Maher Hanine , sociologue, militant politique et associatif

, sociologue, militant politique et associatif Odile Hélier , anthropologue – Paris

, anthropologue – Paris Kamel Jendoubi , ancient ministre défenseur des droits humains

, ancient ministre défenseur des droits humains Noureddine Jouini , universitaire

, universitaire Pierre Khalfa , Fondation Copernic

, Fondation Copernic Terrence Khatchadourian , SG Stop Homophobie

, SG Stop Homophobie Habib Khazdaghli , professeur des universities

, professeur des universities Mohamed Khénissi, president Nachaz-Dissonances

president Nachaz-Dissonances Steven Kuzan , président Kaz’Avenir

, président Kaz’Avenir Abdellatif Laabi , écrivain – Maroc/France

, écrivain – Maroc/France Bastien Lachaud , député FI, vice président du groupe d’amitie France-Tunisie et president du groupe d’études discriminations et Lgbtqi-phobies dans le monde à l’Assemblée Nationale

, député FI, vice président du groupe d’amitie France-Tunisie et president du groupe d’études discriminations et Lgbtqi-phobies dans le monde à l’Assemblée Nationale Kamel Lahbib , défenseur des droits de l’homme – Maroc

, défenseur des droits de l’homme – Maroc Annie Lahmer , conseillère régionale IDF

, conseillère régionale IDF Abderrazek Lassouad , militant associatif

, militant associatif Chokri Latif, écrivain

écrivain Evelyne Lattanzio , professeur de lettres classiques à la retraite , Paris

, professeur de lettres classiques à la retraite , Paris Philippe Lattanzio , chef d’entreprise – Brest

, chef d’entreprise – Brest Christine Lebrazidec , adhérente EELV

, adhérente EELV Gilles Lemaire , écologiste, altermondialiste

, écologiste, altermondialiste Jean Paul Lemarec , militant des droits de l’homme

, militant des droits de l’homme Edith Lhomel , militante des droits humains, SG – CRLDHT

, militante des droits humains, SG – CRLDHT Renée le Mignot , co-présidente du MRAP

, co-présidente du MRAP Maryam Mnaouar , militante des droits humains

, militante des droits humains Gilles Manceron , historien

, historien Moïse Manoel , doctorant de l’Université des Antilles sur le champ des homophobies et des néocolonialismes sur le Plateau des Guyanes

, doctorant de l’Université des Antilles sur le champ des homophobies et des néocolonialismes sur le Plateau des Guyanes Laurence Marchand , psychanalyste

, psychanalyste Salvatore Marra , syndicaliste CGIL – Italie

, syndicaliste CGIL – Italie Gus Massiah, économiste, altermondialiste

économiste, altermondialiste Romain Mbiribindi , Afrique Avenir

, Afrique Avenir Aymard de Mengin , sociologue

, sociologue Henri Mermé, commission internalitonale d’Ensemble

commission internalitonale d’Ensemble Emel Methlouthi , artiste, musicienne

, artiste, musicienne Umit Metin , militant associatif ACORTurquie

, militant associatif ACORTurquie Hend M’Hamdi , présidente CVDT

, présidente CVDT Rosa Moussaoui , journaliste

, journaliste Mohamed Nachi , sociologue

, sociologue Sofiane Ouissi, chorégraphe, danseur

chorégraphe, danseur Marc Plocki , retraité

, retraité Lise Poirier Courbet écrivaine, psychosociologue .

écrivaine, psychosociologue . Jean-Yves Potel , historien et politiste, ancien diplomate.

, historien et politiste, ancien diplomate. Christine Poupin , porte-parole du NPA

, porte-parole du NPA Ines Sanjuro Mouta , militante associative

, militante associative Marc Shade-Poulsen , chercheur, université de Roskuilde, Danemark

, chercheur, université de Roskuilde, Danemark Jean François Q uantin , co-président du MRAP

, co-président du MRAP Denis Quinqueton , Co directeur de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès

, Co directeur de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès Eymen Rezgui, Front de Libération du Cannabis

Front de Libération du Cannabis Kahdija Ryadi, AMDH, Maroc

Gérard Rodriguez, cadre supérieur de santé