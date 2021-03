FTDES : 13 actes de suicide et tentative de suicide en février 2021

Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a recensé 13 actes de suicide et tentative de suicide, en février 2021 dont la plupart au sein du genre masculin.

La coordinatrice du forum, Nejla Arfa a indiqué, lors d’une conférence en ligne consacrée à la présentation du rapport 2021, que le groupe d’âge des 26 à 35 ans a été le plus concerné par les cas de suicide et tentative de suicide au cours de ce mois de Février 2021, suivi du groupe des 46 à 60 ans sachant que le fait suicidaire a couvert toutes les tranches d’âge, y compris les moins de 15 ans et les plus de 60 ans.

Les gouvernorats de Tunis, Mahdia, Gafsa et Nabeul ont enregistré respectivement deux actes de suicide et de tentative de suicide tandis chacun des gouvernorats de Jendouba, El Kef, Medenine, Siliana et Sousse ont connu un seul cas de suicide ou de tentative de suicide, a-t-elle précisé.