Election des membres du comité exécutif de l’union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba)

L’union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) a tenu, hier samedi à Sousse, son congrès électoral national.

Voici les dix nouveaux membres du comité exécutif :

– Najmeddine Jwida, coordonnateur général

– Anis Belhaj Ibrahim, Coordonnateur général adjoint

– Ziad ben Omar, Coordinateur général adjoint chargé des finances

– Lamia Kouzana, coordinatrice générale adjointe chargée du règlement intérieur

– Zoubeida Dhaouadi, coordinatrice générale adjointe chargée de l’information

– Lotfi Saidi, Coordinateur général adjoint chargé de la législation et du contentieux

– Nadia Loukil, coordinatrice générale adjointe chargée des études

– Moheb Edine Brima, Coordinateur général adjoint chargé des relations extérieures

– Wissam Kinz, coordinateur général adjoint chargé des activités culturelles

– Olfa Lamouchi, Coordonnatrice générale adjointe chargée des activités sociales

Dans un communiqué publié aujourd’hui, dimanche, l’union a déclaré qu’il n’a pas été possible d’élire le conseil national et qu’en vertu d’un vote à l’unanimité, cette structure sera supprimée du statut du syndicat.

Au cours du congrès, les rapports financier et moral ont été présentés et approuvés, en plus de l’approbation des amendements des textes juridiques régissant le syndicat, sur la base des propositions des congressistes.

Les futurs plans d’action du syndicat ont été, également, définis, notamment à la lumière de la situation difficile que connaissent l’université publique et l’enseignant universitaire. L’accent a été mis sur la nécessité de tenir IJABA à l’écart des tiraillements et des agendas des partis politiques et de renforcer son indépendance pour promouvoir l’université.

Créé le 06 Octobre 2012, IJABA est un syndicat national démocratique, apolitique et indépendant. Il se propose de défendre les intérêts professionnels des enseignants et des chercheurs universitaires tunisiens en matière de droits et des libertés. Il compte, aujourd’hui, 600 adhérents dans 30 établissements universitaires.

IJABA œuvre à unifier le corps enseignant des universitaires chercheurs afin de défendre leurs intérêts matériels et moraux et à réaliser un ensemble de recommandations dont l’élaboration d’un statut des universitaires et chercheurs Tunisiens à la hauteur de leurs aspirations. IJABA s’est, également, fixé pour objectif la garantie de l’indépendance de l’Université, l’instauration des pratiques démocratiques à l’Université et le renforcement des libertés académiques et scientifiques.