“Printemps lyrique” célèbre le printemps de l’opéra de Tunis au théâtre des régions à la cité de la culture

Le Théâtre des régions à la cité de la culture Chedli Klibi accueille le 18 mars prochain un spectacle célébrant le le printemps à l’Opéra.

“Printemps lyrique” est un concert de musique de chambre concocté par le Chœur de l’Opéra de Tunis et composé de deux parties: une première partie présentée par un trio de violoncelle, piano et chant et une deuxième partie présentée par un trio de sopranos et un ensemble féminin du Chœur de l’Opéra de Tunis et accompagné par le piano.

Le programme prévoit des mélodies françaises, des lieder allemands et des romances russes.

Les tickets sont en vente aux guichets de la cité de la culture et en ligne sur Eazytick: https://eazytick.com/fr/e/99

les Prix du billet sont à 20DT