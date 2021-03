Ligue 1 (16e journée/match avancé) : L’US Ben Guerdane bat l’US Monastir (3-2) et se retrouve 2e

L’US Ben Guerdane s’est installée provisoirement dans le fauteuil de dauphin , après s’être imposée devant l’US Monastir (3-2), dans un match avancé de la 16e journée de la Ligue 1 du football professionnel disputé, samedi, à Ben Guerdane.

Les fils du Ribat avaient ouvert le score à la 35e grâce à un tir lointain d’Idriss Mhirssi, avant qu’Ayoub Tlili ne signe le but de légalisation tout juste avant la pause (45e). Omar Zekri et Seifeddine Jerbi ont, par la suite, respectivement doublé et triplé la marque à la 54e, puis à la 63e, avant que Daggo Tshibamba ne réduise le score sur un penalty obtenu à la 90+1.

L’US Ben Guerdane réalise son 7e succès de la saison et prend provisoirement la deuxième place du classement avec 28 points, tandis que l’US Monastir 8e avec 19 points après cette 5 défaite de la saison.

Résultats:

Samedi 6 mars:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 3 Ayoub Tlili (45′), Omar Zekri (54′), Seifeddine Jerbi (63′)

US Monastir 2 Idriss Mhirssi (35′), Daggo Tshibamba (91′-SP)

Reste à jouer

Dimanche 7 mars:

A Radès (16h15):

Club Africain – CS Sfaxien

A Hammam-Sousse (14h00):

ES Sahel – AS Soliman

A Béja (14h00):

Olympique de Béja – AS Rejiche

A Bizerte (14h00):

CA Bizertin – ES Metlaoui

Au Bardo (14h00):

Stade Tunisien – JS Kairouan

NB: Le match US Tataouine – Espérance ST sera désigné ultérieurement.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. USB Guerdane 28 16 7 7 2 16 8 +8

3. CS Sfaxien 27 14 8 3 2 21 8 +13

-. ES Sahel 27 14 8 3 3 20 12 +8

5. AS Réjiche 23 15 6 5 4 16 11 +5

6. AS Soliman 20 15 5 5 5 19 22 -3

-. O. Béja 20 15 5 5 5 15 16 -1

8. US Monastir 19 14 5 4 5 17 13 +4

9. US Tataouine 18 15 4 6 5 12 16 -4

10. S. Tunisien 16 15 3 7 5 16 16 0

-. ES Métlaoui 16 15 4 4 7 8 14 -5

12. CA Bizertin 13 14 3 4 7 9 14 -5

13. C.Africain 12 15 2 6 7 16 25 -9

14. JS Kairouan 2 15 0 2 13 8 35 -27.