ARP : Al-Bawsala fustige l’exclusion des journalistes des travaux de la commission de l’organisation de l’administration

L’organisation “Al-Bawsala” a fustigé l’exclusion manifeste et répétée des journalistes et de la société civile des travaux de la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes sous prétexte de respect des mesures exceptionnelles.

Interdire aux journalistes de couvrir les travaux de la réunion de la commission parlementaire sous prétexte des mesures sanitaires exceptionnelles alors que ces dernières ne sont pas respectés par la majorité des députés est inadmissible, selon Al-Bawsala.

Dans une déclaration, Al-Bawsala rappelle que ces mesures sanitaires exceptionnelles visent avant tout à préserver la santé des participants et non à exclure les médias de la réunion de la commission. Le nombre des présents n’a pas dépassé seize personnes, tel que recommandé dans le guide des mesures sanitaires, rappelle l’organisation.

Dans l’interprétation des mesures sanitaires exceptionnelles, il serait plus judicieux de faire prévaloir l’accès à l’information et la transparence plutôt que la rétention de l’information. En outre, le guide ne mentionne pas expressément que les médias et les journalistes sont interdits de couverture des travaux des commissions, précise “Al-Bawsala”.

L’organisation invite le parlement à préserver l’équilibre entre l’exigence de protéger la santé des députés, d’une part, et la liberté de la presse et le droit des citoyens à l’accès à l’information, d’autre part.

La réunion, jeudi, de la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes, consacrée à l’audition d’une délégation représentant le ministère de l’Economie, des Finances et de la promotion des investissements, n’a pas duré plus de deux minutes. Le président de la commission, Yosri Dali (Coalition al-Karama), a invité les journalistes de quitter la salle sous prétexte d’application des mesures sanitaires exceptionnelles.

La séance a été levée après une altercation entre le président de la commission et l’une des journalistes présente pour assurer la couverture médiatique.