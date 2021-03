Championnat de France : Lille assomme l’OM et reste en tête, Paris et Lyon suivent le rythme

Lille a conservé in extremis sa première place en Ligue 1 en battant l’OM sur le gong (2-0), mercredi, imitant le Paris SG et Lyon qui ont connu un succès 1-0 face à Bordeaux et Rennes lors de la 28e journée.

Les Dogues ont assommé Marseille dans les ultimes secondes du match avec un doublé de Jonathan David (90e et 90e+3) qui maintient les Parisiens à deux points et les Lyonnais à trois unités.

Au terme de la 28e journée, le suspense reste en effet intact au sommet d’une Ligue 1 indécise comme rarement.

Les Parisiens, sans leurs meilleurs buteurs Neymar (reprise), Kylian Mbappé (suspendu) et Moise Kean (Covid-19), ont assuré le service minimum avec un but de Pablo Sarabia inscrit dès la 20e minute. De quoi aborder sereinement le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, dans une semaine.

Dans la course au titre, l’Olympique lyonnais n’a rien lâché non plus. Sa victoire à domicile contre le Stade rennais s’est néanmoins dessinée plus difficilement.

L’essentiel a été acquis sur un but de Houssem Aouar, buteur tardif (74e) un quart d’heure après son entrée en jeu. Le jeune milieu international français a débloqué la situation après un formidable travail du capitaine Memphis Depay, impeccable dans l’engagement et la révolte.