Tunisie : Zouhaier Hamdi appelle à rassembler les forces nationales progressistes

Le secrétaire général du courant populaire Zouhaier Hamdi a appelé, dimanche, à Sfax, à rassembler les forces nationales progressistes pour créer un nouveau paysage politique et par la même, résoudre la crise qui perdure encore dans le pays.

” La coalition au pouvoir dirigée par le mouvement Ennahdha a failli à sa mission “, a accusé Hamdi dans une déclaration à Tap, en marge de la réunion du conseil régional du parti.

Pour le secrétaire général du courant populaire, les parties au pouvoir, issues du scrutin de 2019 sont aujourd’hui responsables de cette impasse, d’une paralysie totale des institutions de l’Etat et de la difficulté des conditions de vie des Tunisiens.

” Le mouvement Ennahdha et ses alliés doivent quitter le pouvoir “, a plaidé Hamdi, appelant à passer à une étape transitoire et à former un gouvernement ” restreint ” chargé d’affaires courantes pendant un an et demi.

Hamdi s’est également prononcé en faveur de l’élaboration d’une nouvelle loi électorale permettant, si besoin est, d’organiser des élections anticipées, libres, intègres et transparentes.

” La Tunisie ne peut plus supporter la crise “, a-t-il encore averti, appelant à mettre fin au conflit entre les deux têtes du pouvoir exécutif.