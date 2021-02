Foot-Ligue 1 : Le CS Sfaxien remporte le clasico face à l’ES Sahel (1-0)

Le Club sportif sfaxien a remporté le clasico en retard de la 6e journée de la Ligue 1 du football professionnel, devant l’Etoile sportive du Sahel (1-0), dimanche sur la pelouse du stade Bouali Lahaour de Hammam-Sousse.

La seule réalisation du match a été l’oeuvre de Mohamed Soulah à la 13e. A la faveur de cette victoire, la 8e depuis le début de la saison, les protégés d’Anis Boujelbène reprennent leur place de dauphin avec 27 points.

Les étoilés, cèdent, quant à eux, la deuxième place à leur adversaire du jour et se retrouvent 3e avec 26 points.

Les deux équipes comptent chacune un match en moins.

Dimanche 28 février:

A Hammam-Sousse:

ES Sahel 0

CS Sfaxien 1 Mohamed Soulah 13′

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. CS Sfaxien 27 13 8 3 2 20 6 +14

3. ES Sahel 26 13 8 2 3 19 11 +8

4. USB Guerdane 24 14 6 6 2 11 4 +7

5. AS Réjiche 22 14 6 4 4 15 10 +5

6. US Monastir 19 13 5 4 4 15 10 +5

7. AS Soliman 19 14 5 4 5 17 20 -3

8. O. Béja 17 14 4 5 5 14 16 -2

9. S. Tunisien 16 14 3 7 4 16 15 +1

10. US Tataouine 15 14 3 6 5 10 15 -5

-. ES Métlaoui 15 14 4 3 7 7 13 -5

12. C.Africain 11 14 2 5 7 15 24 -9

13. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

14. JS Kairouan 2 14 0 2 12 8 34 -22