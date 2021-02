Tunisie : Imposante manifestation d’Ennadha réclamant “l’unité nationale” et la “stabilité politique”

Des milliers des partisans du Mouvement Ennahdha, venus de différentes régions, ont organisé, samedi, à Tunis, une imposante manifestation réclamant “l’unité nationale, le respect de la Constitution, la stabilité politique et le dialogue”.

Les manifestants ont pris le départ de l’avenue Mohamed V, au niveau de Montplaisir, en direction de l’avenue Habib Bourguiba.

Entonnant des chants et des hymnes de la Révolution, les participants à la manifestation ont scandé des slogans revendiquant un développement équitable et de sérieux projets de développement, et appelant à “barrer la route aux rétrogrades et aux dictateurs”.

“Fidèles au sang des martyrs”, “le peuple veut Ennahdha”, criaient les sympathisants du parti, brandissant le drapeau tunisien à côté de la bannière d’Ennahdha.

La manifestation a été menée par des leaders nahdhaouis de premier rang dont Noureddine Bhiri, Ali Laârayedh, Imed Hammami et Ajmi Ourimi, a constaté le correspondant de l’agence TAP.

Fathi Ayadi, dirigeant au sein du Mouvement, a déclaré à la TAP que des personnalités politiques ont pris part à la manifestation “de manière non officielle”.

“A travers cette manifestation, Ennahdha invite tous les partis politiques à un dialogue permettant de trouver des solutions à la situation difficile que connaît le pays sur les plans politique, économique et social”, a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, estimé que “le dialogue représente la seule et unique solution” à cette crise.

S’agissant de la manifestation à laquelle a appelé le Parti des Travailleurs, Ayadi a souligné que “tous ces mouvements sont légitimes en Tunisie, en espérant qu’ils respectent et la loi et la Constitution”.