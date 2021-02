Ligue 1 (14e journée) : Le C.Africain bat la JS Kairouan 4-2

Le Club Africain s’ést imposée face à la JS Kairouan (4-2), dans le choc des mal-classés comptant pour la 14e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi à Radès.

Les Clubistes, conduits par le nouvel entraineur Montassar Louhichi, ont bien abordé la deuxième phase du championnat en infligeant une lourde défaite à la JS Kairouan, lanterne rouge, grâce à Khalil Kassab (9), Yassine Chammakhi (17), Edem Taoues (41) et Bassirou Compaoré (44). Les Ahlabides ont réussi à réduire la marque par Omar Bouraoui sur penalty (49) et Imed Hammami (90 csc).

Cette victoire, la deuxième de la saison, permet aux rouge et blanc de grimper à la 12e place avec 11 points, laissant derrière eux les Bizertins (13e, 10 points) dont le match face à l’Etoile du Sahel a été reporté, et la JS Kairouan, toujours sans succès (14e, 2 points).

Plus tôt dans l’après-midi, le leader espérantiste a conforté sa place en tête du classement en allant battre l’AS Soliman (6e), grâce à deux réalisations de Taha Yassine Khenissi (15e) et William Togui (87e).

De son côté, l’US Ben Guerdane et l’ES Métlaoui se sont séparés sur un nul vièrge à Ben Guerdane (0-0) qui permet aux locaux de s’approcher du trio de tête (4e, 21 points) et à l’équipe du bassin minier de s’éloigner un peu du bas du tableau.

Deux autres matches restent au programme de dimanche opposant l’O Béja au Stade Tunisien, et l’US Tataouine à AS Réjiche, tandis que les matches ES Sahel-Ca Bizertin et US Monastir-CS Sfaxien seront désignés ultérieurement.

Les résultats

Samedi :

A Radès:

Club Africain 4 Khalil Kassab (9), Yassine Chammakhi (17), Edem Taoues (41), Bassirou Compaoré (44)

JS Kairouan 2 Omar Bouraoui (49 SP), Imed Hammami (90 csc)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

ES Métlaoui 0

A Soliman:

AS Soliman 0

Espérance ST 2 Taha Yassine Khenissi (15), William Togui (87)

Reste à jouer

Dimanche 28 février:

A Béja (14h00):

O Béja

Stade Tunisien

A Tataouine (14h00):

US Tataouine

AS Réjiche

NB : ES Sahel-Ca Bizertin et US Monastir-CS Sfaxien seront désignés ultérieurement.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. ES Sahel 26 12 8 2 2 19 10 +9

3. CS Sfaxien 24 12 7 3 2 19 6 +13

4. USB Guerdane 21 14 6 6 2 11 4 +7

-. AS Réjiche 21 13 6 3 4 14 9 +5

6. AS Soliman 19 14 5 4 5 17 20 -3

7. US Monastir 18 12 5 3 4 15 10 +5

8. O. Béja 16 13 4 4 5 13 15 -2

9. ES Métlaoui 15 14 4 3 7 7 13 -5

10. S. Tunisien 14 12 3 5 4 15 14 +1

– . US Tataouine 14 13 3 5 5 9 14 -5

12. C.Africain 11 14 2 5 7 15 23 -8

13. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

14. JS Kairouan 2 14 0 2 12 8 34 -22