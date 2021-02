Ligue des champions d’Afrique-MC Alger/Espérance ST : satisfait du nul obtenu à Alger (entraineur)

L’entraîneur de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouine Chaabani, s’est déclaré satisfait du nul (1-1) obtenu mardi soir sur la pelouse du Mouloudia d ‘Alger, en match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la ligue des champions d’Afrique, soulignant toutefois qu’il faudra très bien préparer les quatre prochains matches de la phase de poule.

“Nous nous sommes rendus à Alger avec la ferme ambition de l’emporter a affirmé le technicien sang et or. Nous avons bien débuté la partie, nous nous sommes crées deux occasions de buts franches, mais l’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes avec son jeu direct, les duels et les balle arrêtées.

Le but marqué en première mi-temps par le Mouloudia a influé sur le moral des joueurs, mais les changements opérés en deuxième période ont permis d’améliorer le rendement et ont aidé l’équipe à arracher l’égalisation. C’est vrai que nous avons laissé beaucoup d’espaces à l’adversaire il y avait aussi trop de précipitation et les joueurs ont manqué de réalisme devant les buts, à cause de leur détermination à revenir au score a-t-il ajouté.

L ‘Espérance domine, certes son groupe avec une victoire et un nul, mais le chemin est encore long a-t-il prévenu. Notre objectif est de remporter les prochains matches à domicile et de réaliser des résultats positifs hors de nos bases dans ce groupe qui est l’un des plus difficiles de la phase de poules, a estimé Chaabani.