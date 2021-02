Tunisie – médias : avis de grève de deux jours

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), représentée par le Secrétaire général adjoint aux médias et à l’édition Sami Taheri, a envoyé des avis de grève à la télévision tunisienne, à la radio tunisienne et à l’agence TAP, ainsi qu’à des responsables des médias de tous les ministères, institutions et institutions publics.

La grève aura lieu les 10 et 11 mars. Le syndicat a émis la décision de faire grève en raison de la « politique continue de procrastination et d’indifférence malgré de nombreuses correspondances », et à cause de l’absence d’application d’un certain nombre d’accords antérieurs dans certaines institutions.