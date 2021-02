Tunisie : Grève générale dans les médias publics en mars prochain

Une grève générale sera observée en mars prochain par les agents de la Télévision Tunisienne, la Radio Tunisienne, l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) ainsi que les attachés de presse et les chargés de l’information de tous les ministères, institutions et établissements publics, annonce mardi la Fédération générale de l’Information relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

Les dates du 10 et 11 mars ont été fixées pour la grève de l’agence TAP et des attachés de presse et chargés de l’information; et celles des 13 et 14 mars pour les établissements de la Télévision et la Radio tunisiennes.

Le préavis de grève précise qu’il s’agit d’une grève obligatoire et présentielle, et qu’elle intervient en réponse à “l’atermoiement de l’autorité de tutelle dans la réalisation des revendications des travailleurs et l’application des accords conclus “.

Il s’agit, notamment, de la révision des Statuts des établissements en question, de la régularisation des périodes de travail intermittent et des situations professionnelles des travailleurs ainsi du règlement des dus financiers.