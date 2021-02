Tunisie : Sihem Ayadi fait plusieurs annonces au profit des sportifs

La ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, annonce le déblocage de 50% des primes accordées aux sportifs de l’élite au titre des années 2018, 2019 et 2020.

En marge de sa visite au Centre national de regroupement et préparation de l’élite sportive d’El Menzah, jeudi 18 février, elle annonce également l’aménagement d’un espace de loisirs et de sport au sein dudit centre, outre, le réagencement de l’espace extérieure pour en faire une aire plus conviviale.

Le département décide, par ailleurs, la réhabilitation du centre d’hébergement et le réfectoire en renouvelant leur revêtement et en les dotant de toute la logistique requise dont un réseau internet.

Un bus sera notamment mis à la disposition des athlètes de l’élite pour assurer leurs déplacements à l’Institut supérieur du sport et de l’éducation physique.

Sihem Ayadi a, par la même occasion, annoncé la constitution d’une commission spécialisée dans l’encadrement psychologique et social pour accompagner les athlètes de l’élite et les aider à palier les éventuelles difficultés quelles soient d’ordre psychique, social, pédagogique ou de santé et leur permettre d’exploiter à bien leurs capacités.

La ministre souligne la nécessité d’accorder toute l’attention requise aux préoccupations des sportifs et de traiter en toute transparence les lacunes de manière à favoriser le terrain pour qu’ils soient au top lors des grandes échéances continentales et internationales.