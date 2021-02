Tunisie : Kaïs Saïed reçoit le président et le Secrétaire général de la LTDH

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, lundi, à Carthage, le président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) Jamel Msallem et son Secrétaire général Béchir Laabidi.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer ” plusieurs dossiers de l’heure, notamment les récents mouvements de protestation dans le pays “, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, l’impératif d'” appliquer la loi à tous, sans exception aucune “, ajoutant que ” Tous les citoyens, quel que soit leur niveau de pauvreté ou de richesse, sont égaux devant la loi “.

Le président de la LTDH a pour sa part déclaré que la rencontre a permis d’évoquer la situation politique et la crise que connait actuellement le pays. ” Nous avons demandé au président de la République d’appliquer la loi pour sortir de la crise “, a-t-il déclaré dans une vidéo partagée par la page de la présidence de la République.

Et d’ajouter ” Nous avons également abordé la question des récents mouvements sociaux dans les quartiers populaires et l’intérieur du pays ainsi que les dépassements sécuritaires et les procès contre près de 2000 jeunes tunisiennes et tunisiens “.

Le Secrétaire général de la LTDH a, dans ce sens, indiqué avoir présenté un rapport détaillé au Chef de l’Etat sur ” les abus relevés à la suite des récentes protestations [14 janvier-6 février, ndlr] et demandé au président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, de gracier les personnes arrêtées lors des protestations”.