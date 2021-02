Parlement : Le bloc La Réforme rejette les appels à descendre dans la rue

Le bloc parlementaire La Réforme a affirmé samedi qu’il n’adhérait à aucune alliance ou coalition au sein ou en dehors du Parlement.

Il souligne, dans un communiqué, qu’il reste fidèle à ses principes basés sur la réforme et le pragmatisme afin de ” servir l’intérêt public et préserver ce qui reste des acquis de l’Etat “.

Il ” rejette catégoriquement tous les appels à descendre dans la rue sous motif de défendre la légitimité ” pour ” éviter d’approfondir la fracture et de plonger la population dans un chaos sans fin “, appelant à l’unité ” dans le respect de la différence ” et à une ” bonne gestion de la crise loin de tout esprit de confrontation ou de surenchère politique qui ne font que l’aggraver et compromettre les chances de réforme et de stabilité “.

Le bloc de 16 députés a insisté sur le respect de la Constitution qui fixe les prérogatives de chaque autorité, appelant les divers pouvoirs à se respecter mutuellement ” pour préserver les institutions de l’Etat et leur crédibilité à l’intérieur et à l’extérieur “.

Il a en outre réitéré l’appel au calme et au lancement d’un dialogue national qui fasse prévaloir l’intérêt de la Nation.